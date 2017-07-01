Світові лідери вшановують пам’ять екс-канцлера ФРН

Президент України Петро Порошенко разом із главами інших держав взяв участь у європейській церемонії вшанування пам’яті колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччина Гельмута Коля, що відбулась у Страсбурзі.

«Сьогодні тут, у Страсбурзі Німеччина, Європа і весь світ прощалися із великим німцем, великим Канцлером, який об’єднав Німеччину. Великим лідером об’єднаної Європи і великим другом України, який бачив Україну і український народ в родині європейських народів», – цитує Порошенка прес-служба глави держави.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що церемонія на місці Європарламенту у французькому місті Страсбурзі, поблизу кордону з Німеччиною, стала вибором самого Коля.

На церемонії були присутні нинішні німецькі та французькі лідери Ангела Меркель та Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, колишній президент США Білл Клінтон та колишній прем'єр-міністр Іспанії Феліпе Гонсалес.

Гельмут Коль помер 16 червня у віці 87 років. Він був канцлером Західної Німеччини у 1982-1990 роках, а також об’єднаної Німеччини – до 1998 року.

Коль був прихильником Євросоюзу і євро, а також, зокрема, приєднання як до ЄС, так і до НАТО колишніх країн так званого соціалістичного табору.