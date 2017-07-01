Росія: Путін підписав закон про блокування «сайтів-дзеркал»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про блокування так званих «дзеркал» піратських сайтів. Текст документа розміщений на порталі правової інформації.

Законопроект запроваджує поняття «копії», під яким мається на увазі сайт, схожий з заблокованим. Запит про блокування «дзеркала» зможуть направляти не тільки державні органи, а й правовласники. Згідно із законопроектом, пошукові системи будуть зобов’язані видаляти піратські сайти.

У попередній версії законопроекту, схваленої урядом, йшлося про досудове блокування «сайтів-дзеркал». З фінальної версії цю норму виключили.

Державна дума Росії ухвалила цей закон 23 червня, а 28 червня його схвалила Рада Федерації.

Антипіратський закон діє у Росії з 2013 року. За два роки чинності набули поправки про довічне блокування сайтів за повторне порушення закону.