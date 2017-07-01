На Донбасі проводитимуть інвентаризацію небезпечних об’єктів – Семерак

Міністерство екології спільно з ОБСЄ проводитимуть інвентаризацію об’єктів, які несуть екологічну і техногенну загрозу на Донбасі.

«Мінприроди вже домовилося з ОБСЄ і розпочало проект з інвентаризації об’єктів, що несуть екологічну та техногенну загрозу на території Донецької та Луганської областей», – повідомив 1 липня міністр екології Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

«Вкрай складною у регіоні залишається ситуація щодо стану та якості води. Із 113 водозаборів підземних вод близько півсотні – забруднені», – зазначає Семерак.

За його словами, Донецька адміністрація запускає проект автоматизованої системи моніторингу розповсюдження забруднення.

У березні в ООН застерігали щодо можливої хімічної загрози через збройний конфлікт на сході України.

В Україні більшість підприємств розташовані на сході країни, де з квітня 2014 році ведуться бойові дії, у результаті яких загинули майже 10 тисяч людей.