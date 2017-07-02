На Донбасі загинули двоє, поранені троє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 1 липня загинули двоє українських війькових, ще двоє зазнали вогнепальних поранень, один – бойового травмування, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських підрозділах.

«Майже половина цих порушень характеризується використанням противником артилерії та іншого забороненого Мінськими угодами озброєння. Більшість ворожих обстрілів зафіксована на Донецькому напрямку та за темної пори доби», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріли українськими військовими Донецька та півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 1 липня.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.