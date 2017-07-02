У Парижі міністри трьох країн обговорюють кризу з мігрантами в Італії

Міністри внутрішніх справ Франції, Німеччини та Італії зустрічаються у Парижі 2 липня. Вони прагнутьскоординувати зусилля для допомоги Італії, що потерпає від збільшення числа мігрантів, які прибувають до її портів.

Ці переговори відбуваються після звернення з боку ООН із закликом надати додаткову допомогу Італії, яка погрожує закрити свої порти та затримувати рятувальні кораблі гуманітарних агенцій, що перевозять людей із Лівії.

1 липня Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді назвав те, що «відбувається перед нашими очима в Італії, є трагедією, яка розгортається». Міжнародна спільнота має зробити більше, щоб допомогти Італі, сказав Гранді.

В інтерв'ю італійським ЗМІ перед переговорами міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті заявив, що його країна не може далі бути єдиною європейською державою, яка приймає врятованих мігрантів із центрального Середземномор'я.

Німецький канцлер Анґела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон висловили підтримку Італії після зустрічі в Берліні.