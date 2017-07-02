Станція київського метро «Майдан Незалежності» відновила роботу після хибного повідомлення про замінування

Станція Київського метрополітену «Майдан Незалежності» вдень 2 липня відновила роботу. Повідомлення про замінування виявилося хибним, інформує метро на своїй сторінці у Facebook.

«Станцію «Майдан Незалежності» перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», – ідеться в повідомленні.

Перед тим Київський метрополітен проінформував, що через анонімний дзвінок про замінування станція «Майдан Незалежності» та пересадковий вузол на станцію «Хрещатик» не працюють.

Також надійшли хибні повідомлення про замінування станцій «Оболонь» та «Мінська», станції «Площа Льва Толстого» з її пересадковим вузлом.

Зранку 2 липня станція «Театральна» призупиняла роботу через анонімні повідомлення вже вдруге за місяць. Попередній такий дзвінок надійшов 13 червня.

Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років.

У січні 2016 року поліція Києва повідомила, що затримала підозрюваного в анонімних «мінуваннях» станцій метро, магазинів та державних закладів.