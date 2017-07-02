Ахтема Чийгоза не відпустили на похорон матері – Полозов

Фактична влада окупованого Криму не відпустила утримуваного в СІЗО заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза на похорон його матері, Аліє Чийгоз. Про це повідомив адвокат активіста Микола Полозов.

«Дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова спробувала передати в СІЗО Сімферополя заяву про надання йому сьогодні можливості взяти участь у церемонії похорон його матері. Черговий відмовився прийняти – неділя, канцелярія закрита, начальника немає», – написав Полозов у Facebook.

Прощання з Аліє Чийгоз розпочалося о 14:00 у селі Долинне (Топчикой) Бахчисарайського району. За мусульманським звичаєм, її мають поховати до заходу сонця.

Кримськотатарський активіст Наріман Джелял закликав усіх співвітчизників прийти на похорон матері Ахтема Чийгоза. «Ахтем ага, швидше за все, не зможе прийти. Вони побояться привезти його на похорон матері. Тому ми виконаємо цей обов’язок. Обов’язок кожного мусульманина. Я буду Ахтемом Чийгозом! І ви будете!» – написав Джелял у Facebook.

20 червня російська влада Криму після кількох відмов дала можливість Ахтему Чийгозу попрощатися з матір’ю. За словами свідків, зустріч матері з сином відбувалася без зняття з Ахтема наручників.

Російські силовики затримали Ахтема Чийгоза в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого». 20 липня 2016 року суд на закритому засіданні розділив цю справу на два провадження: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо – по інших фігурантах процесу, Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.

Ахтем Чийгоз перебуває в СІЗО вже два з половиною роки.