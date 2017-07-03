Через негоду залишаються знеструмленими понад 200 населених пунктів – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що станом на 7:00 3 липня через негоду без електрики залишаються 215 населених пунктів у п’яти областях України.

Як повідомляє прес-служба відомства, найбільше від негоди постраждала Сумщина, там немає електрики у 109 населених пунктах. Ще 76 населених пунктів знеструмлені на Черкащині.

За даними ДСНС, станом на ранок понеділка аварійні бригади обленерго відновили електропостачання у 530 населених пунктах.

1 липня через негоду – дощ, гроза, пориви вітру – постраждали 17 людей, з них 1 дитина. Крім того, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у шести областях, найбільше в Сумській області – 341.