В Україні стартує додаткова сесія ЗНО

В Україні 3 липня почалася додаткова сесія зовнішнього незалежного тестування, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«3 липня тестуванням з української мови і літератури розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 4 липня відбудеться додаткова сесія з англійської, російської мов, 5 липня – з математики, 6 липня – з історії України, 7 липня – з біології, іспанської, німецької, французької мов, 10 липня – географії, 11 липня – фізики, 12 липня – хімії», – йдеться в повідомленні.

Основна сесія зовнішнього тестування пройшла з 23 травня до 16 червня. За результатами тестування випускники можуть отримати можливість вступу до вищих навчальних закладів.