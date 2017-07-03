МЗС перевіряє, чи постраждали українці в ДТП за участю автобуса в Німеччині

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про наявність громадян України серед потерпілих у результаті дорожно-транспортної пригоди за участі пасажирського автобуса в Німеччині.

«ДТП автобуса неподалік від Мюнхена. Консул у контакті з поліцією з’ясовує, чи немає серед постраждалих українців», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

За даними влади Німеччини, автобус, в якому перебували 48 людей, зіткнувся з вантажівкою і загорівся. Це сталося вранці 3 липня в Баварії, поблизу містечка Мюнхберґ.

Поліція Німеччини заявляє, що 18 пасажирів вважають зниклими після ДТП і вони «ймовірно, загинули».

У поліції додали, що автобус був «повністю знищений» вогнем і «цілком ймовірно, що дехто з людей не зміг вийти з автобуса».