Сарган: ГПУ завершила розслідування щодо мера Бучі Федорука

Генеральна прокуратура завершила розслідування щодо мера Бучі Київської області Анатолія Федорука.

Як повідомила речник генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook,також фігурантамицієї справи є секретар Бучанської міськради, а також колишні начальники відділу Держкомзему у цьому місті.

За даними Сарган, чиновників підозрюють у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні їхнього цільового призначення.

«Службовці протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею понад 80 гектарів, що завдало збитки державі на загальну суму понад 390 мільйонів гривень», – написала вона.

Наразі Генпрокуратура підготувала процесуальні документи для завершення досудового розслідування, склала обвинувальний акт, який найближчим часом передадуть на розгляд до суду, додала Сарган.

У жовтні 2016 року голові Бучанської міської ради Федоруку та секретарю міськради силовики повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем. Тоді Федорук заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

У квітні 1998 року Федорука вперше обрали Бучанським селищним головою, цю посаду він обіймав до 2006 року, від січня 2007 року – по теперішній час Федорук є Бучанським міським головою.