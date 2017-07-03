Комітет Ради не дав згоди на зняття недоторканності з депутата Дейдея

Регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»).

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у комітеті вважають, що прокуратура надала недостатньо доказів.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея.

У травні Луценко повідомив, що у ході перевірки електронних декларацій підготовлені подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з народного депутата від депутатської групи «Відродження» Геннадія Бобова, депутата від фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея та депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

У НАБУ повідомили про проведення розслідування у кримінальних провадженнях лише щодо двох народних депутатів, з яких Генпрокуратура просить зняти недоторканність – Євгена Дейдея і Андрія Лозового.

Євген Дейдей у ефірі телеканалу «112.Україна» заявляв, що не відчуває своєї провини «і готовий постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом».