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03 Липень 2017, Київ 23:40
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Комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття недоторканності з депутата Дейдея (відео)

Комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття недоторканності з депутата Дейдея (відео)
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Регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея. У комітеті кажуть, що прокуратура надала недостатньо доказів. Сам Дейдей заявив, що справа проти нього є «черговим тиском на Верховну Раду». Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, у свою чергу, заявив, що прокуратура обов’язково підготує та скерує нове подання щодо надання згоди на притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності.

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