Регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея. У комітеті кажуть, що прокуратура надала недостатньо доказів. Сам Дейдей заявив, що справа проти нього є «черговим тиском на Верховну Раду». Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, у свою чергу, заявив, що прокуратура обов’язково підготує та скерує нове подання щодо надання згоди на притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності.