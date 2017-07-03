Луценко: комітет умисно повернув до ГПУ подання щодо Дейдея, щоб не було розгляду у Раді

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що рішення профільного комітету Верховної Ради щодо народного депутата Євгена Дейдея до Генеральної прокуратури ухвалене умисно, щоб подання не розглядали у сесійному залі парламенту.

«Звертаю вашу увагу, комітет не відхилив наші подання, не підтримав наші подання, тому що і негативне, і позитивне рішення означало б відправлення до зали Верховної Ради. Комітет відправив матеріали назад, щоб не допустити розгляду цього питання у сесійному залі Верховної Ради», – заявив генпрокурор.

Луценко назвав це рішення комітету «ганебним прикриттям свого колеги».

Він додав, що прокуратура продовжить слідчі дії щодо Дейдея і повторно внесе подання до профільного комітету.

Сьогодні регламентний комітет Верховної Ради визнав необґрунтованим і невмотивованим подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності з Євгена Дейдея. Подання повернули прокуратурі.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея, в діях якого слідчі «вбачають ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 мільйона гривень».

У травні Луценко повідомив, що у ході перевірки електронних декларацій підготовлені подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з трьох депутатів, серед яких був Дейдей.

Євген Дейдей у ефірі телеканалу «112.Україна» заявляв, що не відчуває своєї провини «і готовий постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом».