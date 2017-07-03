Холодницький: САП обов’язково підготує нове подання щодо Дейдея

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що прокуратура обов’язково підготує та скерує до Верховної Ради нове подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, комітет з питань регламенту «не повинен підміняти собою весь парламент (і взагалі суд) і фактично узурпувати ухвалення рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів та встановлення наявності чи відсутності вини депутата».

«Лише суд і тільки суд може вирішувати питання винуватості, а засідання комітету не повинно нагадувати квазі-судовий розгляд», – наголосив Холодницький.

Сьогодні регламентний комітет Верховної Ради визнав необґрунтованим і невмотивованим подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності з Євгена Дейдея. Подання повернули прокуратурі.

У травні генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у ході перевірки електронних декларацій підготовлені подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з трьох депутатів, серед яких був Дейдей.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея, в діях якого слідчі «вбачають ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 мільйона гривень».

Євген Дейдей у ефірі телеканалу «112.Україна» заявляв, що не відчуває своєї провини «і готовий постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом».