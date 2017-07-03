Туреччина засудила Грецію після обстрілу вантажного судна

Туреччина засудила Грецію через обстріл турецького вантажного судна в Егейському морі, внаслідок якого ніхто не потерпів, але який Анкара назвала «надмірним актом».

Як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини, «немає ніякого виправдання … обстрілові беззбройного вантажного судна, що перевозило свій вантаж між двома турецькими портами».

Капітан судна повідомив, що раніше в понеділок корабель Берегової охорони Греції відкрив вогонь у бік його судна біля грецького острова Родос після того, як він відкинув вимогу змінити курс і зайти у грецький порт.

Берегова охорона Греції, зі свого боку, повідомила, що отримала анонімне попередження, що турецьке судно везе наркотики, і додала, що судно перебувало у грецьких територіальних водах.

За цим повідомленням, судно не зреагувало на попереджувальні постріли, і інформацію про інцидент передали компетентним турецьким органам.

Туреччина і Греція, обидві члени НАТО, є давніми регіональними суперниками і, крім того, мають низку невирішених територіальних суперечок, зокрема щодо вод Егейського моря.