США: 10 людей потерпіли від наїзду авта, підозр щодо нападу немає

У США, у штаті Массачусетс, десять людей потерпіли внаслідок наїзду таксі на групу людей біля головного аеропорту Лоґан міста Бостона, але наразі немає ніяких свідчень, щоб це була цілеспрямована дія.

За даними поліції, травми потерпілих різного ступеню тяжкості, від серйозних до дрібних. 56-річного водія допитує поліція штату, слідство триває.

Останнім часом у кількох країнах Європи були здійснені напади з наїздами автом у групи людей у велелюдних місцях, що призводили до численних жертв. У багатьох таких випадках відповідальність за напад брало на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».