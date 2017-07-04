На Донбасі загинули двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 3 липня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали вогнепальних поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України.

«В окремих випадках, враховуючи загрозливе становище для свого життя та здоров’я, українські військовослужбовців були змушені відкривати вогонь у відповідь з метою ураження вогневих засобів противника», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що інтенсивність бойових дій на Донбасі знизилася, але на деяких ділянках фронту бої все ще тривають. Сепаратисти звинувачують у порушенні «хлібного перемир’я» українську сторону.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.