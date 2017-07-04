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04 Липень 2017, Київ 08:40
Новини | Міжнародні

Трамп закликає союзників у Європі купувати газ у США, а не в Росії

Польський термінал у Свіноуйсьце приймає зріджений газ із Катару, архівне фото, 2016 рік

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Польщі 6 липня планує закликати стурбованих енергетичною залежністю від Росії східноєвропейських лідерів скористатися зростанням постачання природного газу зі Сполучених Штатів.

США нещодавно розпочали експорт газу до Польщі, і Трамп у цій країні розповість про бажання сприяти американським компаніям у якнайшвидшому постачанні газу до Центральної та Східної Європи, наголосив неназваний високопосадовець Білого дому.

Упродовж останніх років Москва скоротила постачання газу взимку через суперечності з сусідніми країнами, і це спонукало держави регіону шукати безпечніші джерела енергії.

Сполучені Штати можуть розпочати активний газовий експорт до Європи через успіх так званої «сланцевої революції», яка дозволила наростити постачання газу та зробити його дешевшим. Минулого тижня Трамп проголосив початок «золотої ери» виробництва енергії у США, що дозволить країні реалізувати політику «енергетичного домінування» через експорт до Європи та Азії.

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