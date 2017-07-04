Комітет Ради розглядає подання ГПУ щодо депутата Довгого

Регламентний комітет Верховної Ради 4 липня розглядає подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Олеся Довгого (група «Воля народу»). Про це повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона нагадала, що подання підтримав та вніс 21 червня до парламенту сам генеральний прокурор Юрій Луценко. «У роботі комітету також беруть участь керівник САП Назар Холодницький, слідчий прокуратури Києва Олексій Ликов», – вказала Сарган.

3 липня регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»). У комітеті вважають, що прокуратура надала недостатньо доказів.

Подання на зняття недоторканності з п’яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. 29 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10-14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.