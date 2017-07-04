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04 Липень 2017, Київ 13:12
Новини | Політика

16 країн-членів НАТО прийняли українських військових на лікування – Геращенко

Ірина Геращенко

16 країн-членів НАТО прийняли на лікування поранених на Донбасі українських військових, повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Протягом цього часу 630 поранених під час АТО українських військовослужбовців пройшли і продовжують лікування за кордоном, у медичних закладах 16 країн-членів НАТО», – сказала Геращенко 4 липня і закликала до посилення програм співпраці з надання психологічної реабілітації військовим.

За її словами, вже в липні в Україні можуть відкритися два реабілітаційні центри для військовослужбовців: у Києві і на Закарпатті, де реабілітацію проходитимуть українські військовослужбовці, які мали тяжкі поранення чи перебували в заручниках.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

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