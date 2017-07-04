Опозиціонер В’ячеслав Мальцев залишив Росію – ЗМІ

Опозиціонер В’ячеслав Мальцев залишив Росію, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його соратників.

За повідомленнями, Мальцев виїхав з країни через те, що стосовно нього порушили кримінальну справу за статтею про створення екстремістського угруповання. Про те, куди саме він виїхав не повідомляють.

Мальцев ситуацію поки що не коментував.

Російські силовики про порушення кримінальної справи стосовно Мальцева не повідомляли.

Востаннє опозиціонера заарештовували за участь в антикорупційній акції в Москві 12 червня. При цьому після аналогічної акції 26 березня поліцейські неодноразово затримували прихильників Мальцева і проводили обшуки в будинку політика.