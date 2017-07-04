У Кам’янському ТВК ухвалила рішення про відкликання ще одного депутата міськради

У Кам’янському територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо відкликання депутата міськради Дмитра Пучкіна, обраного за списками ВО «Батьківщина». Відповідне рішення про звернення до центрального органу партії ВО «Батьківщина» ухвалили на засіданні ТВК 4 липня.

За даними ТВК, рішенню передував збір підписів виборців Кам’янського, які загалом назбирали понад 2,5 тисячі підписів.

Як пояснили у комісії, остаточне рішення щодо відкликання депутата має бути ухвалене партією, від якої він йшов на вибори.

Водночас депутат міськради Дмитро Пучкін заявляє, що процедура відкликання не була дотримана, він готує позов до суду й звернення до правоохоронних органів. Як зазначив депутат у коментарі Радіо Свобода, «нічого спільного із законністю рішення ТВК не має».

«Члени комісії не розглянули жодного доказу того, що була порушена процедура, однобоко розглядала питання. Звісно, я буду використовувати всі можливості, передбачені законодавством, щоб захистити свої права. Ми готуємо заяви про злочин до поліції, використовуватимемо можливість звернутись до суду. Перше порушення – збори жителів, які ініціювали це питання, проводились у тому самому приміщенні, де роздавалась доброчинна допомога. Друге – на зборах на момент голосування не були присутні 300 людей, як того вимагає законодавство. Комісія відмовилась розглядати це як докази. Далі – зібрані підписи не були неперевірені в держреєстрі виборців. Комісія також не перевірила саму ініціативну групу, там близько 50 осіб. Прості питання: чи ці люди справді є виборцями, чи проживають вони на конкретного окрузі?»,– сказав Дмитро Пучкін.

Раніше, наприкінці березня, у Кам’янському на Дніпропетровщині вперше в Україні відкликали депутата місцевої ради Юрія Литвиненка («Блок Петра Порошенка – «Солідарність»). Постанову про припинення повноважень депутата ухвалила на своєму засіданні Кам’янська територіальна виборча комісія, цій ухвалі передував збір підписів виборців і рішення партійного з’їзду.

Депутат із цим рішенням не погодився і звернувся до суду.

31 травня в Кривому Розі Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. в Кривому Розі. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами. Суд скасував постанови про відкликання трьох із них.