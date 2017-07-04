У Запоріжжі вихованці школи олімпійського резерву під дощем пікетували мерію

Біля Запорізької мерії зібралися викладачі, учні спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з гімнастики «Металург» з вимогою забезпечити їх тренувальним майданчиком.

Від моменту свого створення у 1980-х роках школа базувалася у приміщеннях спортивного манежу комбінату «Запоріжсталь».

Наприкінці червня цього року це підприємство продало комплекс мережі фітнес-клубів «Sport Life», яка розпочала реконструкцію манежу та виселила з нього спортсменів до середини вересня на час ремонтних робіт. Жодних письмових гарантій щодо можливості повернення у відремонтоване приміщення школа олімпійського резерву від нових власників не отримала.

Також місцева влада не запропонувала і альтернативних майданчиків для спортсменів.

«118 дітей займається у нашій школі. У нас є діти, що є членами збірної команди країни. Нам повідомили, що з 1 липня припиняються всі тренування – манеж закривається на реконструкцію і обладнання має бути вивезене. Зусиллями батьків, тренерів вивезли, знайшли приміщення для збереження. Поки ми ніде, бо діти до серпня відпочивають, а тренери у відпустках. Але з серпня вже потрібні тренування, бо діти мають готуватися до Чемпіонату України. Письмових угод немає – все на словах», – розповіла директор школи, олімпійська чемпіонка Ольга Стражева.

З мітингувальниками зустрівся заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров. Він заявив, що міська влада готова бути посередником у переговорах між спортсменами та новим власником манежу та забезпечити надання останнім письмових гарантій щодо можливості спортсменам поновити заняття у комплексі після його реконструкції.

«Ми готові це питання супроводжувати. Для нас це важливо. На план-схемі, яку власник презентував, побачили, що там з’являється цілий спортивний квартал, і в принципі, знаючи інвестиційні можливості цієї великої фірми – довіра є», – сказав учасникам мітингу Пустоваров.

Також напередодні представники спортивних федерацій, які раніше займалися в манежі «Запоріжсталі» та були виселені з нього на час реконструкції, зустрілись з головою Запорізької ОДА. В адміністрації спортсменам пообіцяли офіційно звернутися до нового власника спортивного комплексу за роз’ясненням щодо можливості спортсменам і надалі тренуватися у манежі та отримання відповідних письмових гарантій для них.

Разом з учнями Спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з гімнастики «Металург» у приватному манежі тренувались вихованці школи олімпійського резерву з легкої атлетики, а також запорізькі олімпійці та паралімпійці, які займаються легкою атлетикою, гімнастикою та дзюдо.