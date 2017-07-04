СБУ підтвердила заборону на в’їзд чеському парламентареві

Служба безпеки України підтвердила, що заборонила в’їзд до України депутатові парламенту Чехії Міланові Шарапатці. Як сказали в СБУ, заборона накладена на термін до 21 жовтня 2018 року за дії, що становлять загрозу національній безпеці України, інформує агентство «Інтерфакс-Україна».

В СБУ пояснили, що цей громадянин Чехії відвідував окупований Крим із порушенням чинного законодавства України.

Коли саме була накладена ця заборона, агентство не повідомило.

Сам Мілан Шарапатка написав про свій недопуск до України у своєму блозі на сайті популярного видання iDnes.cz, заявивши, що Україна в неділю, 2 липня, «безпрецедентним чином порушила дипломатичні звичаї, прийняті серед усіх демократичних країн».

За словами депутата, який є також представником Палати депутатів Парламенту Чехії в Парламентській асамблеї НАТО, він їхав до Києва у складі офіційної делегації чеського парламенту на захід ПА НАТО, так званий «семінар Росса-Рота».

Він стверджує, що українська сторона ні йому, ні послові Чехії в Україні Радекові Матулі не пояснила причини відмови у в’їзді.

Депутат також заявив, що не погоджується з «безпідставним», за його словами, поясненням Міністерства закордонних справ Чехії, що причиною заборони була його участь як «спостерігача» на незаконному псевдореферендумі у Криму навесні 2014 року. Шарапатка додав, що відтоді він іще принаймні тричі відвідував Україну без ніяких обмежень.

Він закликав Чехію відреагувати забороною на в’їзд до цієї країни, «можливо, десяткам депутатів українського парламенту, які сповідують націонал-фашистську ідеологію Степана Бандери».

У понеділок чеське агентство «ЧТК» з посиланням на слова Шарапатки повідомило, що в неділю його не пропустили разом із іншими чеськими депутатами до України, і він був змушений залишитися у транзитному просторі летовища Києва і в понеділок повернутися до Чехії.

Мілан Шарапатка відомий своєю прокремлівською позицією щодо України. Ще 21 лютого 2014 року, коли Росія щойно лише почала операцію окупації Криму і ще не втрутилася цілком відверто в події на сході України, він оприлюднив статтю проти висловлення в чеському парламенті підтримки тодішній опозиції в Україні, називав демонстрантів у Києві, змушених узятися за «коктейлі Молотова», «вбивцями», а Степана Бандеру «бойовиком на боці Гітлера» тощо, а також пророкував Україні «громадянську війну». У березні 2014-го проросійські і російські засоби інформації використовували його присутність як «спостерігача» на псевдореферендумі, влаштованому в окупованому Криму, для легітимізації цього заходу, який відкинула міжнародна спільнота.