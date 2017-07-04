Держкіно заборонило російський фільм «Операція «Тайфун» і український серіал

Державне агентств України з питань кіно анулювало прокатні посвідчення російського фільму «Завдання особливої важливості. Операція «Тайфун» і українського телесеріалу «Офіцерські дружини».

Як повідомляє прес-служба Держкіно, експертна комісія вирішила анулювати прокатні посвідчення на право демонстрування і скасувати держреєстрацію цих творів.

У Держкіно вказують, що ці стрічки містять порушення чинного законодавства, а саме – популяризація органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки.

За даними проекту Радіо Свобода #Точно, впродовж 2016 року під заборону для розповсюдження на території України потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.

Загалом, станом на 1 грудня 2016 року, в Україні обмежено показ 579 російських художніх фільмів і серіалів, таку цифру в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» навів голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

У 2015 році Верховна Рада вже визнала Росію країною-агресором.