У Дніпрі визнали бійцями-добровольцями понад 70 земляків, учасників бойових дій на Донбасі

Профільна комісія Дніпропетровської обласної ради визнала бійцями-добровольцями 72 дніпровців, учасників бойових дій на Донбасі, повідомив заступник голови облради та співголова комісії Мгер Куюмчян.

Він розповів, що першим із них одноголосним рішенням комісії був визнаний бійцем-добровольцем колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош.

«Загалом до облради в міжсесійний період надійшло 85 заяв, з яких 72 сьогодні були задоволені, розгляд ще 13 перенесено на кінець цього тижня у зв’язку з необхідністю уточнення деяких документів», – зазначив Куюмчян.

За його словами, кожен із тих, хто претендує на отримання статусу бійця-добровольця, безпосередньо перебував у зоні бойових дій, це є обов’язковою умовою для затвердження кандидатури.

«Першими, хто став на захист територіальної цілісності та незалежності України, були саме добровольці. Це чоловіки та жінки, які не мають ніякого стосунку ані до Збройних сил України, ані до МВС та Національної гвардії. Наша комісія займається вивченням документів, які надають підставу для визнання добровольців, і допомагає захисникам взаємодіяти з органами влади», – зауважив посадовець.

У червні 2016 року Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення про визнання бійців добровольчих формувань, що не входять до ЗСУ, МВС, Нацгвардії – жителів області – на регіональному рівні і вирішила створити комісію з надання їм статусу бійців-добровольців АТО.

За рішенням обласної ради, бійцям-добровольцям, які проживають в області, будуть видані відповідні посвідчення. Також для них передбачать соціальні пільги.

Рішенню обласної ради передував пікет бійців кількох добровольчих підрозділів. Учасники заявляли, що з різних причин не можуть легалізуватись у складі української армії як військовослужбовці – хтось через вік, хтось через медичні обмеження, хтось через відсутність громадянства.