На Донбасі немає втрат серед українських воїнів, ситуація стабілізується – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 4 липня вперше за тривалий період українські військові не мають жодних втрат, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, «ситуація в районі проведення АТО, порівняно з попередньою добою, поліпшилася та поступово стабілізується».

У ранковому зведенні йдеться, що підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, але артилерії чи іншого забороненого Мінськими угодами озброєння сепаратисти не застосовували.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про позиційні бої на лінії фронту на Донбасі.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.