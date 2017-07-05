Сенатори закликали Трампа розробити нову стратегію боротьби з талібами в Афганістані

Двопартійна делегація американських сенаторів, які відвідала Афганістан 4 липня, закликала адміністрацію Трампа розробити нову стратегію перемоги над талібами і завершення багаторічної війни.

Делегація, очолювана головою комітету Сенату з питань збройних сил Джоном Маккейном, перебувала в Кабулі в межах турне, яке також включало дводенне перебування в сусідньому Пакистані.

«Жоден з нас не скаже, що ми перебуваємо на шляху до успіху тут, в Афганістані. Це треба змінювати, і швидко. Найсильніша нація на землі повинна зуміти виграти цей конфлікт», – заявив Маккейн у штаб-квартирі НАТО в Кабулі.

Пентагон нині переглядає стратегію в Афганістані, де військовослужбовці США впродовж 16 років підтримують боротьбу проти «Талібану». За повідомленнями, оборонне відомство США розглядає можливість рекомендувати збільшення кількості військ від трьох до п’яти тисяч осіб.

Але Маккейн та інші сенатори висловили думку, що додаткового збільшення кількості військ буде недостатньо. Таліби «не збираються вести переговори, якщо не вважають, що програють», сказав Маккейн. «Отже, нам потрібно мати перевагу на полі бою, а потім провести серйозні переговори для врегулювання конфлікту», – відзначив сенатор.