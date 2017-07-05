На Донеччині частково знеструмлений Маріуполь і ще 13 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок складних погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту та пориви ліній електропередач у Донецькій області 4 липня сталося знеструмлення 13 населених пунктів та частково міста Маріуполя, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у приазовському місті станом на 7:00 5 липня вдалося відновити роботу 68 трансформаторних підстанцій зі 129, на яких сталося знеструмлення.

Без світла залишаються дев’ять населених пунктів на Донеччині й 43 – на Черкащині. У Черкаській області електропостачання було порушене ще 1–2 липня.

4 липня, як вказують у ДСНС, відновлено електропостачання 78 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Сумська – 55, Черкаська – 15, Кіровоградська – 5 та Чернігівська – 3.