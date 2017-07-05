Комітет Ради розглядає подання ГПУ щодо депутата Лозового

Регламентний комітет Верховної Ради 5 липня розглядає подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Андрія Лозового (фракція Радикальної партії). Про це повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона нагадала, що подання підтримав та вніс 21 червня до парламенту сам генеральний прокурор Юрій Луценко.

3 липня регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття депутатської недоторканності з депутата Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), а 4 липня – з депутата Олеся Довгого (група «Воля народу»). У комітеті вважають, що прокуратура надає недостатньо доказів.

Подання на зняття недоторканності з п’яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. 29 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10 – 14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього в липні завершується шоста сесія Верховної Ради.