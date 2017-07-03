Луценко 3-7 липня представить у регламентному комітеті подання ГПУ щодо 5 депутатів – речниця

Генеральний прокурор України Юрій Луценко з 3 по 7 липня представить у комітеті Верховної Ради України з питань регламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятьох народних депутатів, за винятком парламентаря Михайла Добкіна, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Йдеться про Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група «Воля народу»), Євгена Дейдея (фракція «Народного фронту»), Борислава Розенблата (фракція «Блоку Петра Порошенка»), Максима Полякова (фракція «Народного фронту»).

За словами Сарган, о 12:00 3 липня буде розглянуте подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея, 4 липня, о 10:00 – подання щодо Довгого, 5 липня, о 10:00 – подання щодо Лозового, 6 липня, о 10:00 – Полякова, 7 липня, о 10:00 щодо Розенблата.

Як повідомила Сарган, в роботі комітету братиме участь керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Інформація про дату і час розгляду подання щодо народного депутата Михайла Добкіна ще не надходила до ГПУ від Регламентного комітету», – додала речниця генпрокурора.

Подання на зняття недоторканності з п’яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. 29 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10-14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.