Парубій передав до регламентного комітету подання ГПУ щодо Добкіна

Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав до парламентського комітету з питань регламенту подання Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності, згоди на затримання і арешт народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

Як заявив речник Парубія Андрій Ковальов, сьогодні вранцінадійшло подання щодо Добкіна.

Відповідно до регламенту, комітет має розглянути подання протягом 20 днів.

Крім того, минулого тижня у Верховну Раду внесли подання про зняття депутатської недоторканності щодо п’яти депутатів.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.

29 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, обрання запобіжного заходу Добкіну. За даними ГПУ, Добкін діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману».

За версією силовиків, із власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Добкін заявив, що перебуває в Україні, нікуди їхати не збирається і готовий відповісти на всі звинувачення прокуратури.

Михайло Добкін з 2006 по 2010 рікобіймав посаду міського голови Харкова, а з 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.