Луценко анонсує внесення до Ради подання щодо ще одного депутата

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсує внесення ще одного подання про зняття недоторканності з одного з депутатів Верховної Ради найближчим часом.

«Чи це кінець чистки рядів у Верховній Раді? Ні, не кінець. У найближчі дні ви почуєте ще одне повідомлення», – сказав він.

21 червня у Генеральній прокуратурі повідомили про внесення до Верховної Ради подань про зняття депутатської недоторканності з депутатів Євгенія Дейдея, Олеся Довгого, Андрія Лозового, Борислава Розенблата і Максима Полякова. Голова Верховної Ради передав подання прокуратури до профільного комітету.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.