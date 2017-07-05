Справа проти Лозового може бути закрита, якщо депутат сплатить податки – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що справа проти депутата Верховної Ради Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) може бути закрита.

«Стаття 212-а, за якою я сьогодні прошу притягнути до відповідальності депутата Лозового, передбачає можливість сплати податку недоплаченого до оголошення підозри, і це закриває автоматично справу», – сказав генпрокурор.

Луценко нагадав, що такий прецедент був із народним депутатом від парламентської групи «Відродження» Геннадієм Бобовим.

«Він сплатив, я дочекався його чеків і відкликав подання з Верховної Ради. Але заплатити треба до оголошення підозри. Якщо не оплачені податки, то залежно від їхніх розмірів передбачене покарання до трьох років позбавлення волі», – додав генпрокурор.

Регламентний комітет Верховної Ради 5 липня розглядає подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Андрія Лозового (фракція Радикальної партії).

3 липня регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття депутатської недоторканності з депутата Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), а 4 липня – з депутата Олеся Довгого (група «Воля народу»). У комітеті вважають, що прокуратура надає недостатньо доказів.

Подання на зняття недоторканності з п’яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. 29 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього в липні завершується шоста сесія Верховної Ради.