Афганістан: минулої доби внаслідок вибуху бомби загинули 6 людей

Афганські чиновники заявляють, що 6 людей загинули внаслідок вибуху придорожньої бомби у західній провінції Фарах.

Речник провінції губернатора провінції Фарах Мухаммад Насер Мехрі заявив, що 4 липня бомба була підірвана, коли жертви проїжджали повз в авто.

Мехрі сказав, що серед жертв є діти.

За його словами, ще шість людей отримали травми внаслідок вибуху бомби.

Саморобні бомби та міни – друга головна причина жертв серед цивільного населення в Афганістані. Таліби розмістили тисячі саморобних вибухових пристроїв по всій країні, намагаючись перешкодити руху військових.

У 2016 році через такі вибухівки загинули і отримали травми щонайменше 2156 чоловіків, жінок та дітей в Афганістані.