Представник Росії зустрівся з делегатами від сирійської опозиції на переговорах в Астані

На мирних переговорах щодо Сирії, які відбуваються в Казахстані, головний переговорник від Росії Олександр Лаврентьєв зустрівся із делегатами від сирійської збройної опозиції.

Перед переговорами Лаврентьєв заявив, що він хоче «почути, що вони думають про можливість досягнення угоди» з президентом Сирії Башаром Асадом і «про те, як зменшити напруженість».

5 липня в Астані продовжився п’ятий раунд переговорів, в якому беруть участь дипломати з Росії, Ірану, Туреччини і США, представники сирійського уряду і представники опозиційних груп Сирії. За даними МЗС Казахстану, на переговорах присутні також делегати від сирійської збройної опозиції.

За підсумками вчорашнього дня переговорів, представник Росії припустив, що Москва могла б розмістити свої війська для охорони так званих «зон деескалації» в Сирії.

Як сказав спеціальний посланець президента Росії у справах урегулювання в Сирії Олександр Лаврентьєв, Росія могла б направити туди свої війська протягом двох-трьох тижнів, як тільки це питання узгодять із Туреччиною й Іраном.

За його словами, деталі цього плану ще не узгоджені, і переговори про це будуть тривати протягом нинішнього, вже п’ятого кола таких переговорів.

Представник сирійської опозиції на цих переговорах Яхер Абдрахім заявив, що вся сирійська опозиція не погоджується з можливістю присутності в «зонах деескалації» сил Ірану.

Про ставлення сирійської опозиції до присутності там військ Росії не повідомляли.

Переговори в Астані, що відбуваються окремо від переговорів про сирійське врегулювання під егідою ООН у швейцарській Женеві, започаткували Росія, Іран і Туреччина. В них також беруть участь представники сирійської опозиції і влади, а також дипломати США і спецпредставник генерального секретаря ООН у справах Сирії Стаффан де Містура.

Домовленості про чотири «зони деескалації» для розведення сирійських урядових і опозиційних сил досягли на одній із попередніх зустрічей в Астані. Припинення вогню там не має стосуватися боротьби проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Влада Сирії вже заявила, що не погодиться на присутність у цих зонах сил ООН.

Москва і Тегеран підтримують владу авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, Анкара – частину опозиційних до нього сирійських сил. При цьому Росія, Туреччина, а також США ведуть у Сирії безпосередні воєнні кампанії проти бойовиків «Ісламської держави»; Москва також здійснює удари по інших супротивниках влади Асада, зокрема й по тих, що мають підтримку Заходу й арабського світу.