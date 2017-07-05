У Таджикистані сили безпеки вбили 4 родичів екс-полковника, що приєднався до «ІД»

У Таджикистані під час сутички з міліцією загинули четверо родичів колишнього командира ОМОНу Гулмурода Халімова, який у 2015 році приєднався до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Таджикистану, брати і племінники колишнього полковника МВС Халімова були вбиті співробітниками міліції в ніч на 5 липня, ймовірно, при спробі перейти на територію Афганістану. При затриманні вони чинили збройний опір. Один із родичів Халімова поранив ножем міліціонера, за деякими даними, заступника керівника управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Ще троє людей, які також намагалися перебратися до Афганістану, були затримані, повідомили в МВС Таджикистану.

Гулмурод Халімов очолював спецпідрозділ МВС Таджикистану три роки, був нагороджений орденами і медалями. Він зник із Душанбе в кінці квітня 2015 року. Пізніше його відеозвернення було опубліковане в соціальних мережах. На відео, імовірно, зробленому в Сирії, Халімов розповідає, що приєднався до ісламістів на знак протесту проти політики влади.

Влада Таджикистану звинувачує Халімова в державній зраді, він перебуває в міжнародному розшуку.

США оголосили нагороду в три мільйони доларів за інформацію про місце перебування Халімова.