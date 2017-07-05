ДСНС: на Запоріжжі пасажирський поїзд зіткнувся з авто, загинули 3 людини

У Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у Запорізькій області внаслідок зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем загинуло троє людей, з них одна дитина.

Як повідомляє прес-служба відомства, зупинений рух залізничного транспорту, наразі на місці ДТП працюють рятувальники.

На Запоріжжі в Мелітопольському районі на перегоні між станціями «Якимівка» і «Тащенак»на регульованому необлаштованому залізничному переїзді сталася ДТП. Пасажирський поїзд № 232 сполученням «Генічеськ–Івано-Франківськ» зіткнувся з легковим автомобілем.