Дніпро: затриманий за підозрою у фінансових оборудках посадовець мерії залишився під арештом

Заарештований за підозрою у фінансових оборудках високопосадовець Дніпровської міськради – начальник управління торгівлі міськради Дніпра Олександр Каховський – залишився під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив апеляційний суд, де посадовець намагався оскаржити запобіжний захід, обраний йому судом.

Таким чином, чинним залишилось рішення Жовтневого районного суду Дніпра, яким було призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Рішення про обрання запобіжного заходу посадовцеві було ухвалене 22 червня. Однак заарештований посадовець продовжував ходити на роботу. Він провів прес-конференцію, де назвав ситуацію з затриманням «спробою очорнити його та його підлеглих, серед яких – чимало бійців АТО». «Були надходження коштів на комунальне підприємство, а не кудись у кишеню. Говорити, що ці гроші є хабарем, – щонайменше безглуздо», – заявив тоді Олександр Каховський.

26 червня суд відсторонив його від обійманої посади.

Наприкінці червня стало відомо, що начальника управління торгівлі Дніпровської міськради Олександра Каховського затримали працівники прокуратури «через отримання неправомірної вигоди». Як пояснили у прокуратурі, посадовці примушували підприємців укладати з комунальним підприємством договори про надання послуг щодо консультування з питань комерційної діяльності, які фактично не надавались, а отримані в такий спосіб гроші привласнювали. Посадовцям інкримінують отримання таким чином близько 110 тисяч гривень за два місяці.

За повідомленнями обласної прокуратури, проти посадовців відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – вимагання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.