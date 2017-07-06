Суд у Києві продовжить розгляд справи про держзраду попри заяву Януковича – Сарган

Оболонський районний суд Києва 6 липня продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Про це нагадала у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

У коментарях до свого повідомлення Сарган назвала заяву Януковича про відмову від участі в процесі «спробою затягнути процес, не більше».

Колишній президент України Віктор Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

Відразу по цьому один із адвокатів колишнього президента Віталій Сердюк дав у Києві інтерв’ю кільком агентствам, у яких заявив: після заяви Віктора Януковича, що він не хоче брати участі в суді, будь-які рішення суду в цій справі про державну зраду будуть, мовляв, юридично нікчемними, і небажання колишнього президента бути підсудним «ставить крапку» в цьому процесі.

На попередньому засіданні, 29 червня, Оболонський районний суд Києва постановив перейти до заочного розгляду справи, бо Янукович повторно не з’явився на засідання.

Іще раніше суд нагадував Януковичу про можливість участі у процесі в режимі телеконференції. Але його адвокати заявили, що їхній підзахисний і не приїде до суду, і не вийде на відеозв’язок, посилаючись на «погрози і ризики».

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Сам колишній президент України, що самоусунувся від виконання повноважень голови держави і втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.