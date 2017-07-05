Янукович не захотів більше брати участь у суді над ним

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду.

За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «чистісінькою профанацією».

Відтак, мовиться в заяві Януковича, яку пустили в ефір російські державні телеканали, він також вирішив відкликати з процесу своїх адвокатів.

Він також стверджував, ніби йому відмовили надати можливість узяти участь у судовому процесі в режимі телеконференції.

Відразу по цьому один із адвокатів колишнього президента Віталій Сердюк дав у Києві інтерв’ю кільком агентствам, у яких заявив: після заяви Віктора Януковича, що він не хоче брати участі в суді, будь-які рішення суду в цій справі про державну зраду будуть, мовляв, юридично нікчемними, і небажання колишнього президента бути підсудним «ставить крапку» в цьому процесі.

У четвер Оболонський районний суд Києва має продовжити розгляд справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

На попередньому засіданні, 29 червня, суд постановив перейти до заочного розгляду справи, бо Янукович повторно не з’явився на засідання.

Іще раніше суд нагадував Януковичу про можливість участі у процесі в режимі телеконференції. Але його адвокати заявили, що їхній підзахисний і не приїде до суду, і не вийде на відеозв’язок, посилаючись на «погрози і ризики».

При цьому його захист досі заявляв, що Янукович має бажання брати участь у судовому засіданні, але, твердили адвокати, прокурори його не хочуть слухати. Прокурори ж заявляли, що Януковичу запропонували три засоби втілити це бажання, і він жодним не скористався.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Сам колишній президент України, що самоусунувся від виконання повноважень голови держави і втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.