Суд призначив наступне засідання у справі Януковича на 12 липня

Оболонський районний суд Києва призначив на 12 липня наступне засідання в справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Таке рішення суд ухвалив після оприлюднення стороною захисту заяви Януковича про відмову від участі в процесі.

Державне обвинувачення вважає, що судовий процес може тривати після призначення державою безоплатного захисника.

«Він (Янукович – ред.) відмовився від своїх захисників і не бажає, щоб його інтереси представляв жодний захисник із компанії «Авер Лекс». У зв’язку з цим стороною обвинувачення було подано клопотання щодо залучення до процесу для захисту прав обвинуваченого Януковича безоплатного захисника, я вважаю, що держава йому надасть цю можливість, і його буде професійний захисник захищати», – сказав прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

Початку засідання передувало оголошення адвоката Януковича Віталя Сердюка про те, що він подав до Оболонського районного суду Києва заяву про відмову свого підзахисного від участі в процесі.

Колишній президент України Віктор Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган назвала заяву Януковича про відмову від участі в судовому засіданні «спробою затягнути процес, не більше».

29 червня суд постановив перейти до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.