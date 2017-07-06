Захист Януковича: вирок суду у справі про держзраду буде нікчемним

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк подав до Оболонського районного суду Києва заяву про відмову свого підзахисного від участі в процесі. Про це сам захисник заявив 6 липня в Києві.

«Янукович поставив крапку в цьому процесі, який перетворився на звичайне політичне ток-шоу… Кількість правопорушень з боку Генпрокуратури та суду ставлять на процесі крапку… Цей вирок буде нікчемний», – сказав Сердюк перед входом до приміщення Оболонського районного суду Києва.

Оболонський районний суд Києва 6 липня продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Про це нагадала у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган. У коментарях до свого повідомлення Сарган назвала заяву Януковича про відмову від участі в процесі «спробою затягнути процес, не більше».

Колишній президент України Віктор Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

На попередньому засіданні, 29 червня, Оболонський районний суд Києва постановив перейти до заочного розгляду справи, бо Янукович повторно не з’явився на засідання.

Іще раніше суд нагадував Януковичу про можливість участі у процесі в режимі телеконференції. Але його адвокати заявили, що їхній підзахисний і не приїде до суду, і не вийде на відеозв’язок, посилаючись на «погрози і ризики».

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Сам колишній президент України, що самоусунувся від виконання повноважень голови держави і втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.