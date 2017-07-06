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06 Липень 2017, Київ 11:45
Новини | Події

ДСНС попереджає про сильні дощі і грози в окремих областях України

Ілюстративне фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 6 липня вранці на Закарпатті Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі, грози і подекуди шквали.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, 6-8 липня у більшості районів Харківської, Полтавської та Черкаської областей, місцями у Сумській, Луганській та Херсонській областях висока (4 клас) та надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

ДСНС закликає українців дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі.

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