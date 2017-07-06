Суд ухвалив надати Януковичу державного захисника у справі про державну зраду

Оболонський районний суд Києва ухвалив 6 липня рішення надати державного захисника колишньому президенту України Віктору Януковичу в справі за обвинуваченням у державній зраді. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Суд постановив залучити Януковичу державного захисника. Засідання суду відбудеться 12 липня о 10-й ранку», – повідомив у Twitter Михайло Штекель.

Таким чином, суд погодився з позицією державного обвинувачення.

«Він (Янукович – ред.) відмовився від своїх захисників і не бажає, щоб його інтереси представляв жодний захисник із компанії «Авер Лекс». У зв’язку з цим стороною обвинувачення було подано клопотання щодо залучення до процесу для захисту прав обвинуваченого Януковича безоплатного захисника, я вважаю, що держава йому надасть цю можливість, і його буде професійний захисник захищати», – сказав прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко після судового засідання 6 липня.

Початку засідання передувало оголошення адвоката Януковича Віталя Сердюка, що він подав до Оболонського районного суду Києва заяву про відмову свого підзахисного від участі в процесі.

Колишній президент України Віктор Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган назвала заяву Януковича про відмову від участі в судовому засіданні «спробою затягнути процес, не більше».

29 червня суд постановив перейти до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.