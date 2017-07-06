Луценко покинув засідання комітету Ради, який розглядає подання щодо Полякова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко після словесної перепалки покинув засідання регламентного комітету Верховної Ради, який розглядає подання на зняття недоторканності з народного депутата від «Народного фронту» Максима Полякова.

«Я просто демонструю розлюченість правоохоронної системи за це ганебне покриття хабарництва у Верховній Раді.. Я присутній, присутній не переживайте», – відповів Луценко на запитання журналістівпро наслідки того, що він залишає засідання.

Водночас, як повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, у засіданні оголосили перерву.

Сьогодні регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканності із депутата Максима Полякова. Засідання триває вже майже чотири години.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо Максима Полякова. За даними генпрокурора, в діях депутата «вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 доларів».

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів з фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Щодо Борислава Розенблата також було внесене подання про зняття депутатської недоторканності, проте його ще не розглядали.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.