Луценко анонсує подання про зняття депутатської недоторканності із Вілкула

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про намір підготувати подання про зняття депутатської недоторканності із народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула через подання фіскальними органами факту ухилення від сплати податків парламентарем.

«Була призначена позачергова документальна перевірка його податкових справ. Вона встановила розбіжності. За час літніх канікул парламенту, підготуємо всі необхідні матеріали», – сказав Луценко.

Напередодні у Державній фіскальній службі повідомили, що перевірка даних електронних декларацій народного депутата Олександра Вілкула виявила несплату податків на суму в 19 мільйонів 600 тисяч гривень. Матеріали перевірки направили до Генпрокуратури для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження за фактами ймовірного незаконного збагачення особи та ухилення нею від сплати податків в особливо великих розмірах.

Сам Вілкул відреагував на це повідомлення лайкою на адресу керівника ДФС у Дніпропетровській області Оксани Томчук, але не відповів по суті й «офіційно повідомив» лише, що «будь-які звинувачення мене у несплаті податків є дешевим піаром».

«Вимагаю видати мені на руки акт перевірки», – заявив він і додав: «Зустрінемося в суді».

Після цього Томчук оновила свій допис і додала до нього з приводу заяви Вілкула про необхідність надати акт перевірки: «Акт було отримано уповноваженим представником (Вілкула – ред.) під підпис з подальшим наданням заперечень, які були розглянуті в передбачені законом строки в присутності того ж самого представника».