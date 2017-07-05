ДФС: депутат Вілкул не сплатив майже 20 мільйонів гривень податків, матеріали направили до ГПУ

У Державній фіскальній службі повідомили, що перевірка даних електронних декларацій народного депутата Олександра Вілкула (заступника голови фракції «Опозиційного блоку») виявила несплату податків на суму в 19 мільйонів 600 тисяч гривень.

Як написала у фейсбуці в. о. начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук, документальну позапланову невиїзну перевірку Вілкула як фізичної особи провели з питань достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору. «Перевіркою даних, відображених в електронній декларації за 2015-й рік, встановлено перевищення статків над загальною сумою отриманих особою доходів на суму 72,9 мільйона гривень, що призвело до несплати до бюджету податків і зборів на суму 19,6 мільйона гривень», – повідомила посадовець.

«Враховуючи те, що вказана фізична особа має статус народного депутата України, матеріали перевірки направлені до Генеральної прокуратури України для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження за фактами ймовірного незаконного збагачення особи та ухилення нею від сплати податків в особливо великих розмірах», – мовиться в дописі чільного податківця області.

Сам Вілкул у фейсбуці відреагував на це повідомлення лайкою на адресу особи Томчук, але не відповів по суті й «офіційно повідомив» лише, що «будь-які звинувачення мене у несплаті податків є дешевим піаром».

«Вимагаю видати мені на руки акт перевірки», – заявив він і додав: «Зустрінемося в суді».

Після цього Томчук оновила свій допис і додала до нього з приводу заяви Вілкула про необхідність надати акт перевірки: «Акт було отримано уповноваженим представником (Вілкула – ред.) під підпис з подальшим наданням заперечень, які були розглянуті в передбачені законом строки в присутності того ж самого представника».

Олександр Вілкул також проходить як свідок у справі про заворушення 9 травня цього року у Дніпрі, коли під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Одна з сутичок сталась біля пам’ятника під час проходження колони, організованої партією «Опозиційний блок», на чолі якої йшов народний депутат, один із лідерів партії Олександр Вілкул. Загалом, за даними поліції, потерпіли 14 людей.