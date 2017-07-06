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06 Липень 2017, Київ 17:49
Новини | Події

Укргідрометцентр: завтра у низці областей очікуються грози і дощ

Київ після дощу, серпень 2016 року

В Українському гідрометцентрі заявляють, що завтра, 7 липня, у низці областей України очікуються грози і дощі.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, у східних, вночі і в південних і Дніпропетровській областях короткочасні дощі, грози, місцями сильний дощ та шквали 15-20 метрів за секунду, а на решті території без опадів.

За даними синоптиків, завтра очікується температура вдень 19-24 градусів тепла, а вночі 8-13.

У завтра опадів не очікують, температура вдень 21-23 градусів тепла.

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