Укргідрометцентр: завтра у низці областей очікуються грози і дощ

В Українському гідрометцентрі заявляють, що завтра, 7 липня, у низці областей України очікуються грози і дощі.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, у східних, вночі і в південних і Дніпропетровській областях короткочасні дощі, грози, місцями сильний дощ та шквали 15-20 метрів за секунду, а на решті території без опадів.

За даними синоптиків, завтра очікується температура вдень 19-24 градусів тепла, а вночі 8-13.

У завтра опадів не очікують, температура вдень 21-23 градусів тепла.